香港董事學會今日發布上市公司企業管治報告，根據對135家不同指數成分股在2018年表現的調查，最終得出企業管治指數（CGI Index）為78.44分，較上一次於2016年發布的CGI顯著增長6.62分。

董事學會建議，公司可透過作出更多披露，進一步加強企業管治，此外可以進一步提升的領域包括上市公司董事性別多元化仍明顯不足，環境、社會和公司治理（ESG）披露可以加入更多持分者的意見，如借助外部審計師進行審核等。

報告顯示，在股東權益一項中，表現最好及表現最差公司差異極大，其中最好公司獲98.64分，最差僅獲42.27分。而在披露及透明度一項中，表現最好公司獲100分，最差則獲64.47分。

按行業劃分，能源業及金融行業公司平均得分顯著較高，達80分以上，醫療行業及材料行業平均得分則較低，均低於76分。

而報告中羅列出十大企業管治綜合得分最高的公司，與上次報告對比，匯控（0005）、中海油（0883）及瑞聲科技（2018）均跌出名單。

最新十大公司管治質素較高的公司，能源股有中電（0002），銀行股則有恒生銀行（0011）、渣打集團（2888），其他行業包括港鐵（0066）、港交所（0388）、恒隆地產（0101）、中國光大國際（0257）、領展（0823）、聯想集團（0992）及中遠海運港口（1199）。