中美角力升級，美國政府再出招對付華為，恒指今早低開60點後，最多跌75點，另一方面，市場對本周開展的兩會亦有憧憬，恒指曾升最多154點，半日升94點或0.4%，報23892點，成交金額593億元；國指升35點或0.36%，報9709點。

油價回升，紐約期油收報30.64元，升4.11%；布蘭特期油收報33.52元，升3.14%；油股向上，中海油（0883）升6.06%，收報8.93元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點。

美國禁止使用美國技術的晶片製造商向華為供貨，華為手機零件供應商舜宇（2382）跌10.61%，收報109.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。

新加坡美食控股（8496）首日上市，半日升128%，報2.06元，招股價為0.9元。

中芯國際（0981）上周公布，旗下子公司獲「國家隊」注資，曾升8.04%，高見20.7元，創逾16年新高，半日倒跌1.7%，報18.82元。

康希諾生物（6185）公布，於5月15日獲得加拿大衛生部關於重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（「Ad5-nCoV」）臨床試驗申請批准。半日升12.2%，報219.8元。

王者榮耀正式執行未成年用戶限制，限時及限「課金」，騰訊控股（0700）收報421.4元，升0.05%。

今日公布同股不同權和第二上市公司能否納入恒指、國指，阿里巴巴（9988）收報202元，升2.59%；美團（3690）收報120.9元，升1.26%。

本地老牌百貨公司先施（0244）公布，獲中資公司偉祿集團（1196）全購，先施半日報0.38元，升8.57%；偉祿報4.51元，升0.2%。

獲納入國指的中國聯通（0762）升2.53%，收報4.87元；世茂房地產（0813）收報32.85元，升4.12%；蒙牛（2319）升1.77%，收報28.7元。剔出的新華人壽保險（1336）報25.7元，跌1.3%；中交建（1800）報4.84元，升1.89%；海通證券（6837）報6.52元，升0.6%。

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