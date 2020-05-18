花旗公布2020年第一季市民置業意向調查結果，面對疫情一成受訪者認為是入市時機，比例達9年來最高，看淡樓市的受訪者比例亦上升，預計樓價跌7.5%。

調查顯示，疫情期間52%受訪者表示現時對置業非常不感興趣/頗不感興趣，與疫情前的比例相若；57%受訪者預期樓價將在未來12個月下跌，比例較疫情前顯著上升逾15個百分點，反映整體看淡樓市的受訪者比例上升。

樓價預期方面，受訪者預計今年年底比年初樓價跌幅中位數為7.5%，最大預期跌幅為10%，反映他們認為2020年新冠肺炎疫情比2003年沙士疫情對樓市所帶來的衝擊稍為輕微。另一方面，有24%受訪者表示預計家庭財務狀況會在未來一年轉差，比起去年同期上升一倍。

一成受訪者認為現時為置業理想時機，比例達9年來最高；過半受訪者表示現時非置業理想時機，但疫情期間的比例較疫情前下跌13個百分點；持有物業的受訪者中，只有6.1%的受訪者願意降價10%或更多以出售物業。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查結果顯示，雖然疫情期間整體普遍對置業的興趣維持較低水平，加上受訪者對樓價下跌及未來財務狀況仍存在憂慮，但認為是入市時機的比例是近9年來最高。

李貴莊表示，經歷過沙士疫情的考驗，業主面對疫情表現暫時較為冷靜，未有急於低價售樓，反映疫情未有對受訪者的置業或售樓計劃帶來太大衝擊，受訪者對樓市前景仍持觀望態度。建議有意置業的市民全面評估個人的財務狀況，選擇最能切合個人所需的按揭計劃。

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