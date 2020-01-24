從2008年到2019年，香港的ETF數量增加了3倍多，但ETF成交佔整體大市的成交比例，只從2.5%增加至5%。（資料圖片）

上月中，伴隨着負40美元一桶油的畫面，一隻編號為3175的期油ETF，成為港股市場焦點。從大量資金流入、到暴跌、深夜宣布轉倉、出現苦主群組、停止發行新單位，不知這一切是不是巴菲特活了90年也未見過的？有ETF業界中人說，他們才是苦主，原本ETF市場好不容易才在近兩年活躍起來，現在大家都像驚弓之鳥。政府上周宣布，降低ETF一級市場印花稅。但事實是，這猶如一潭死水的市場，豈是單單稅項寬免就能拯救。不過，也有業內人士稱，這一場「3175之亂」是一堂投資者教育課，長遠而言，香港的ETF市場需要的不是盲目炒油的投機者，而是清楚了解ETF背後買了什麼的長線投資者。

明報記者 廖毅然

上周五（15日），三星標普高盛原油ER期貨ETF （3175）收報2.12元，較負油價後的谷底反彈逾三成，展望今個月的紐約期油結算日，再現負數的機率或者不大。然而，這是否代表事情告一段落？

FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟回顧說，這場風波，無疑令公眾對ETF的印象變得負面，但卻是一個好時機去理順這個市場。除了盈富基金（2800），香港成交較活躍的ETF都是基於一些短期的因素，例如專門炒波幅的槓桿反向ETF，或今次事件的主角──期油ETF。沈家麟認為，今次事件反映出更大的問題，是投資者原來沒有弄清楚ETF的結構，就盲目買入。

ETF當股票商品炒 最大錯誤

根據彭博數據，3月30日至4月10日的兩周，該ETF累計淨買入已達17億元，而在4月13至17日的一周，淨買入金額更是驚人的21.7億元，而該ETF的市值其實只有約40億至50億元。然後，在美國時間4月20日，紐約期油跌至負40美元一桶。

沈家麟認為，這批博撈底的人都犯了最基本的錯誤，就是把ETF當炒股票、炒商品般去買賣。他希望，最低程度下，日後投資者買入一隻ETF時，要懂得分辨該ETF是買實物還是期貨，至少也懂得去其網站看看所持有資產是甚麼。

「不應被定性為低風險產品」

晨星投資管理亞洲交易所買賣基金研究總監蔡俊傑認為，事件最大的教訓是「ETF不應被定性為低風險產品」，其實ETF是基金，大部分ETF都擁有複雜的架構，有好多堪比零售基金般繁瑣的條款與風險提示。

然而，問題真的單單在於投資者身上嗎？沈家麟指出，ETF發行商要反思，為何一直以來香港的ETF市場都扭曲了。ETF發行商是否都被港股投資者的短炒習慣所影響，選擇了錯誤的發行策略？「例如當期流行炒越南，就出一隻越南ETF；之後有一段日子巴西股市當炒，又有發行商出一隻巴西ETF。」結果是，當炒風過後，這些ETF都被冷落了。

最理想發展 用於建立投資組合

久而久之，香港投資者沒有從ETF市場中創造出回報效應，以致有更好的ETF也被忽視。「全球最大的ETF是追蹤標普500指數的，但日均成交很低。」沈家麟認為，ETF市場最理想的發展，是被應用於建立整個投資組合，高中低風險的部分都透過買入ETF去滿足，但在香港，這幾乎是不可能，因為債券ETF選擇太少，而且流動性極低。

政府一直想激活香港的ETF市場，根據港交所的資料，從2008年到2019年，香港的ETF數量增加了3倍多，但ETF成交佔整體大市的成交比例，只從2.5%增加至5%（見圖）。每年《財政預算案》總會提到ETF，在過去10年，政府出了3招（見表），此前兩次是降低ETF交易印花稅，而在上周刊憲、將於今年8月實施的新措施，則是從一級市場着手，降低涉及莊家活動的ETF買賣印花稅。

8月降莊家印花稅 助減發行成本

或者這一次終於做對了。南方東英財富管理銷售總監王卓峯表示，ETF買賣差價太闊是令人卻步的主因，但是次措施有望降低發行商在這方面的成本，所以業界都好歡迎。但他認為，香港ETF市場要做大，仍然要全行業通力合作。「在怪責散戶不懂投資的時候，ETF發行商有沒有把資源合理分配到大眾市場上？抑或是每次推新產品時，都只顧拉攏機構客戶？對於散戶市場，則隨便投放些廣告便算。」他認為，要訣還是投資者教育，但要反省的可能不只是投資者本身，而是整個業界。

[HD財經]

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