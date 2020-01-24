港股今早低開60點或0.26%，報23736點，成交金額17億元；國指今早低開12點或0.13%，報9662點。

中海油（0883）升2.61%，報8.64元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點。

美國限制全球晶片供應商向華為供貨，舜宇（2382）跌4.9%，報116.5元，是跌幅最大的藍籌。

王者榮耀正式執行未成年用戶限制，每日限玩1.5小時，同時亦限制用戶「課金」。騰訊（0700）跌0.52%，報419元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。

同股不同權和第二上市公司能否納入恒指、國指，今日收市後將公布結果。小米（1810）開市報12.44元，升4.01%；阿里巴巴（9988）開市報198.3元，升0.71%；美團（3690）開市報120.5元，升0.92%。另外，三間公司亦公布業績，打頭陣的是小米，將於周三(20日)公布，21日有阿里，下周一(25日)有美團。

新加坡美食控股（8496）今早上市，定價0.9元，開市報1.31元，升45.5%。

本地老牌百貨公司先施（0244）公布，獲中資公司偉祿集團（1196）以每股0.3806元提出收購，收購價較先施停牌前股價0.35元溢價約8.74%，總代價約5億元。先施開市報0.385元，升10%；偉祿開市報4.5元，無升跌。

國企指數成分股方面，將加入國指的股份表現如下，中國聯通（0762）開市報4.8元，升1%、世茂房地產（0813）開市報32.1元，升1.7%，蒙牛（2319）開市報28.55元，升1.24%。剔除的新華人壽保險（1336）開市報26.1元，升0.19%；中交建（1800）開市報4.76元，升0.2%；海通證券（6837）開市報6.61元，升2%。

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