美股上周五向上，不過港股ADR則跌197點或0.84%，報23600點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.61%，折合報418.63元；匯控（0005）跌1.01%，折合報37.72元；建行（0939）跌1.08%，折合報6.03元。

美股三大指數期貨現升0.4至0.7%，日韓澳股升0.01%至1%。

今日焦點股份可留意：

同股不同權和第二上市公司能否納入恒指、國指，今日收市後將公布結果。留意小米（1810）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）。另外，三間公司亦公布業績，打頭陣的是小米，將於周三(20日)公布，21日有阿里，下周一(25日)有美團。

新加坡美食控股（8496）今早上市，定價0.9元。

王者榮耀正式執行未成年用戶限制，每日限玩1.5小時，同時亦限制用戶「課金」，留意騰訊。

本地老牌百貨公司先施（0244）公布，獲中資公司偉祿集團（1196）以每股0.3806元提出收購，收購價較先施停牌前股價0.35元溢價約8.74%，總代價約5億元。

恒指公司公布季度檢討結果，其中恒指數成份股沒有變動，維持50隻。

國企指數成分股方面，中國聯通（0762）、世茂房地產（0813）及蒙牛（2319）將加入國指，剔除新華人壽保險（1336）、中交建（1800）及海通證券（6837）。

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