各大電子錢包力拓交通工具版圖，八達通的壟斷地位逐漸被打破，現時長和（0001）與螞蟻金服合作營運的AlipayHK最積極，去年伙拍進智公交（0077）開通全港第一條應用二維碼電子支付的小巴路線，其後「小巴大王」馬亞木旗下小巴車隊的部分路線亦有接入Alipay HK，現時AlipayHK已覆蓋65條小巴線。

AlipayHK已覆蓋65條小巴線

除小巴之外，今年3月底龍運巴士在7條路線試行新電子支付系統，接受信用卡NFC感應式支付，Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay的NFC流動支付及二維碼支付。

龍運巴士試行新電子支付系統

香港交通工具近年銳意發展不同電子支付方式，其實也是追上國際潮流。英國倫敦早在2012年起陸續在巴士、地鐵及火車交通系統均引入感應式支付技術；而中國內地在2017年亦進入新階段，騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）先後推出「騰訊乘車碼」及「支付寶乘車碼」。港鐵在此時才籌備更換閘機的招標，以致整體進展大幅落後。在去年，新加坡已容許市民透過具感應式支付功能的信用卡及移動設備付款，乘搭巴士及地鐵。

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