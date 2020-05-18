電子支付市場烽煙四起，各式電子錢包以至信用卡相續搶攻細額高頻交易，市場競爭加劇一度拖累八達通的盈利表現，不過八達通在近年積極擴充功能，表現逐漸重回正軌，盈利以至每日交易金額均見上漲。據八達通近期公布，2019年八達通收入約10.812億元，按年增長3.8%，盈利約3.81億元，按年增加6%。

翻查港鐵（0066）年報，八達通在過去10年維持穩定發展，日均交易量由2010年的1150萬宗，累增29.6%至去年的1490萬宗；期內每日交易金額由1.066億元增加1.02倍至2.149億元；八達通卡流通量由2310萬增加55.4%至去年3590萬張。

八達通的收入及盈利在2017年一度下跌，金管局在2016年下半年批出儲值支付工具（SVF）牌照，除了八達通外，過江龍Alipay HK、WeChat Pay HK等亦取得牌照。此後八達通出招應對，在2017年推出新八達通App及聯同三星在Samsung Pay加入Smart Octopus等 ，前年升級商用版八達通App，商戶可直接拍卡收款，以及再次進軍的士市場。

近日更新官網 或快支援Apple Pay

去年八達通更宣布即將支援Apple Pay，但實際推出日期只聞樓梯響，但近日八達通更新官方網頁上「顧客重要提示」，列出轉移實體八達通至Apple Pay內的八達通的條款細則，或預示快將有相關公布。

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