港鐵近月公布入閘機及購票系統引入「信用卡支付方案」的招標結果，中銀香港打敗VISA、Mastercard等國際巨頭奪得合約。圖為乘客以八達通卡出入港鐵閘口。（資料圖片）

電子支付成為全球大趨勢，近年港鐵（0066）有意增加八達通以外的電子付款方法，本報發現，港鐵近月公布入閘機及購票系統引入「信用卡支付方案」的招標結果，中銀香港（2388）打敗VISA、Mastercard等國際巨頭奪得合約，意味繼Alipay HK中標二維碼支付系統後，再由中資接手設計及建立電子支付系統。此外，深交所上市的華銘智能與本港GEM板的高萌科技（8065）聯營公司以4.41億元中標「更換及更新自動收費系統設備」的合約。

明報記者 李哲毅

無論2018年批出的二維碼支付系統合約，或是今年3月批出的信用卡支付方案合約，港鐵均未有披露中標價，本報曾向港鐵查詢當中原因，惟港鐵未有正面回應，只是強調公司在審批上述項目的資格和招標時作出的安排、程序及是否需要作出公告等，均符合世貿政府採購協定的要求及公司的採購程序。

未披露中標價 港鐵：符採購程序

港鐵表示，會在2022年起分階段更換及提升車站內現有的自動收費系統設備，包括出入閘機等，以接受更多不同的付款方式，其中早前批出合約予中銀香港提供信用卡支付方案，乘客將可以於2023年使用不同的信用卡付費乘車。

中銀香港回應稱，很高興能為港鐵營運中鐵路提供信用卡支付方案，現正積極籌備相關工作，期望盡快為香港市民提供服務。

據港鐵的招標簡介，日後港鐵開通信用卡支付後，中銀香港會成為收單機構，即是負責在售票機及客戶服務部獲取交易信息後，將交易發送到適當卡網絡，以進行進一步處理及結算。簡介又指出，港鐵將更換約1500部入閘機及420部售票機，以及將翻新升級約500部入閘機，另外升級西港島線、觀塘線延線、南港島線、旺角站及觀塘站的自動收費系統設備，包括240入閘機、100售票機及16自助客務機。

此外，新閘機可接受多種電子支付方式，包括八達通、智能車票、印有二維碼紙質車票、二維碼電子支付、非接觸式信用卡、Apple Pay 等NFC流動支付。

方保僑：整個支付行業可做大個餅

港鐵接二連三批出合約建立新電子支付系統，會否不利八達通地位，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，八達通獨家「嘟卡」入閘情况被打破，在港鐵支付佔比會有壓力，「但整個支付行業可以做大個餅」。早前八達通調高儲值限額至3000元，搶佔大額交易。方保橋認為，日後港鐵開通更多電子交易方法，但各支付工具的市佔率仍要取決於多個因素，包括乘客使用習慣、優惠吸引程度、以及私隱程度。

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