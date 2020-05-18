環球股市上周調整，但仍維持在區間波動，美股仍是最強，能夠率先反彈，而科技比重較大的韓台股市，以至日經指數都較佳，全都處於20天線之上。港股仍是較弱，騰訊（0700）績優但高位連續出現兩支大陰燭，市場似乎對疫情結束後的業務狀况有保留，反而阿里巴巴（9988）有些回穩，在195元水平見支持。中國4月份經濟數據表現參差，工業回復正增長，消費遜預期，基建固投則正在發力，水泥股可看高一線。

環球股市整固，一來擔心第二波疫情，二來經濟重啟以至復蘇未必如預期理想。第二波疫情緣於中港韓都再次出現本土感染，但亞洲在疫情防控工作表現較好，不大可能演變成新一輪大規模感染，對市場影響有限。歐美疫情其實仍然嚴重，美國每天仍有兩萬多宗確診，英國維持在數千宗水平，疫情能否在6月結束很不好說。但市場相信最壞情况已過，流動性充裕下股市拒絕回落。若今年估值昂貴，那就當現價反映明年盈利吧！短期風險在於當市場看到第二季度業績時，甚至企業認為第三季也難以回暖時有何反應。

貨幣政策維持最寬鬆 短線市况仍窄幅波動

本欄上周指中國1月至4月新增貸款和社融都是天量，從M2和GDP的差距來看，流動性已過度，可說氾濫。人行現階段不可能收水，但貨幣政策可能也處於最寬鬆狀態，未必會再加碼。人行上周四未有續作到期的2000億元MLF，國債期貨下跌，周五則縮量操作1000億元，利率維持不變。政策規模不致於大變，但邊際上顯然起了變化。中港股市走勢看政策，現在由寬鬆過渡至平穩，經濟復蘇則有變數，短線市况仍是窄幅波動，有點雞肋。

中國當前的局面是工業短暫復蘇後，面對出口需求不足的問題；內需嘗試恢復，但民眾負債高企下加中下階層失業率高企，一時三刻動力有限。中央可以做的就是拉動基建。4月份工業增加值年內首次轉正，但環比從32.1%大幅回落到2.3%，顯示復工復產在邊際上已經放緩。3、4月份的復工主要是完成年初接下的訂單，2月至4月新出口訂單指數分別是28.7、46.4和33.5，持續深度收縮，生產則一直在50以上，5、6月份出口型企業有可能會無單可做。

煤價持續下跌 有利水泥毛利

消費較佳的是糧油和食品類，同比增長18.2%，飲料類則升12.9%，汽車類同比由跌18.1%大幅回升到0%，和積壓的需求集中釋放、政策加大刺激等有關。但可選消費品的服裝鞋帽、紡織品類同比仍是跌18.5%。雖然中國重啟經濟，但消費復蘇力度較溫和，要快速回升至高單位數字，機會不大。

因此，中央各項措施都着力基建。全口徑基建投資累計增速從跌16.4%回升到跌8.8%，單月增速從跌8.0%提高到4.8%，政策發力開始看到效果。這也反映在挖掘機銷量、水泥價格回升。水泥價格今年走勢與去年相若，考慮到年初至今需求疲弱，可見供應其實偏少，或與環保原因有關。另一方面，煤炭價格今年持續下行，近期雖有所回暖，但全年計很大機會仍然下跌，也利好水泥股的每噸毛利。

現時龍頭股海螺（0914）市盈率約8倍至9倍，股息率達4厘，考慮到前景穩定，有力再試新高。近期見2、3線水泥股更強，亞洲水泥（0743）和西部水泥（2233）都跑贏龍頭，當中以前者較落後，短線有更大爆發力。

[張兆聰 還看今朝]