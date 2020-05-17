萬洲國際（0288）公布，其間接非全資附屬公司、在深交所上市的雙匯發展，建議向不超過35名認購人非公開發行不超過3.32億股新A股，集資不超過70億元（人民幣、下同）。

萬洲現間接持有雙匯發展24.36億A股，佔已發行股本約73.41%，非公開發行完成後，萬洲國際間接持有的股權將會由73.41%攤薄至約66.74%。目標認購人可能包括證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者等。

集團指出，雙匯發展擬將集資所得33.3億元用於肉雞產業化產能建設項目；9.9億元用於生豬養殖產能建設項目；3.6億元用於生豬屠宰及調理製品技術改造項目；2.7億元用於肉製品加工技術改造項目；7.5億元用於中國總部建設項目；及13億元用於補充流動資金。

萬洲指出，經歷非洲豬瘟後，中國養殖業和屠宰業將發生歷史性變化，豬肉和雞肉產業將加速整合，集資有利於雙匯發展抓住養殖行業機遇，借助中國相關政府政策支持，完善產業鏈、加強產業鏈上游的影響力及成本控制能力、實現各業務協同發展，並增強雙匯發展的抗風險能力及綜合競爭力。另外，雙匯發展的肉雞產業化產能建設項目，可令集團肉類更多元化，滿足客戶需求。