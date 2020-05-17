內地新聞出版署在去年11月發出《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，規定遊戲商每晚10時至翌晨8時不得為未成年人提供遊戲服務，限制未成年人在法定假期打機時間不得超過3小時，平日則不得超過1.5小時。據騰訊（0700）旗下熱門遊戲之一《王者榮耀》官網宣布，自上周五（15日）起，未成年用戶每晚10時至翌晨8時禁玩，每日限玩1.5小時，於法定假期則每日限玩3小時。

除此之外，《王者榮耀》亦限制未成年用戶「課金」金額，8歲至15歲的用戶單次充值上限50元（人民幣‧下同），每月最多充值200元；16歲以上未成年用戶，單次充值上限100元，每月最多充值400元；8歲以下用戶將無法進行充值。

值得留意是，騰訊自去年起已主動加強管控未成年人使用網絡遊戲，包括將遊戲接入公安權威數據平台，對所有新用戶進行實名校驗，並以此判斷帳戶是否為未成年人，繼而決定是否將其納入防沉迷體系。 根據騰訊在上周三（13日）公布的季績，手遊收入按年急增64%至347.56億元，創近8季最大增長 ，主要由於新冠病毒疫情下刺激娛樂服務消費。