據《中新社》報道，中國商務部原副部長魏建國指出，中國今年有望成為全球第一大市場。他指出，當前中國快遞日均包裹已超過億件，未來物流可進一步加快，加上電商正面向老人等具潛力的消費者群體，今年中國社會消費品零售總額有望從去年約40萬億元（人民幣、下同）增長到45萬億元，超越美國成為全球第一大市場。

魏建國認為，如中國能抓住「直播」等新模式湧現所帶來的機遇，不但可提升消費增長，對於推動消費升級及高質量發展亦有好處。他又指，中國外貿的獨特優勢在於加工貿易、一般貿易及跨境電商三種貿易方式合為一體，跨境電商在疫情爆發後發展迅速，不少企業均利用跨境電商，在歐美市場取得了更多訂單，今年中國跨境電商有可能成為全球第一位，料今年中國外貿走勢將會「前低後高」。

魏建國表示，今年中國外資投資有望增至1500億美元，因今年實施新外商投資法，更重視促進和鼓勵外資，加上中國切實改善營商環境，加強知識產權保護，有助穩定全球投資者預期，中國對投資者吸引力已由成本轉為市場，外資在中國投資，可最大限度接近中國市場。他相信，中國將是更多跨國公司的首選地。