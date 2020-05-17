人民銀行貨幣政策委員會成員馬駿認為，雖然疫情對內地經濟造成短期衝擊，但從第二季堯，明顯經濟正在復蘇，財政收支會逐漸好轉，因此毋須通過「印錢」來為財政赤字融資。他同時警告，一旦政府認為可無限量、無成本地從央行獲得融資，其財政支出行為就會「嚴重喪失紀律」，產生多個負面影響，包括通貨膨脹、房地產泡沫等。

另外，他續指，如果以「印錢彌補赤字」的機制一旦建立，反而鼓勵財政過度負債，或引發國際市場對內地政府債務可持續性的信心危機，國家主權債的信用評級可能因此下降，融資成本上升。

馬駿認為，相較之下，政府通過向市場發債借錢來融資較具約束性，即使內地今年比去年發的國債較多，只要特別國債和地方政府專項債的規模不會太離譜，絕對可以在現有的財政與金融協同框架下有序進行，同時通過適度降低存款准備金率，或向銀行定向提供流動性以支持其購買新發國債的機制等措施解決財政赤字。

人行前副行長吳曉靈亦持同樣意見，認為內地市場仍有一定的政府債券容納能力，人行沒有必要在一級市場直接購買政府債券，應該通過公開市場買賣政府債券向市場提供必要的流動性支持，並維持財政紀律。她同時提到，「負利率」的問題，認為央行只在商業銀行貸款意願不強時，才應考慮推行負利率政策，目前內地銀行貸款意願正常，因此負利率不應作為選項。