財庫局局長許正宇發表網誌，介紹政府在強積金方面的工作。他表示，政府及積金局正著力籌備管理強積金的平台「積金易」，招標工作正在進行中，目標在今年下半年批出合約，2022年建成平台，此後分階段啟用。他表示，希望「積金易」可提升管理效率，從而製造更大的減費空間，另一方面可推動退休投資基金市場競爭，提高服務質素。

根據許正宇網誌，在豐富強積金投資方面，積金局近期方向包括交易所買賣基金（ETF）及房地產投資信託基金（REIT） 。許正宇表示，4月積金局發出文件，鼓勵業界研發切合僱員在供款、提取階段投資需求的方案，包括利用更多的被動管理產品，如ETF及指數追蹤基金。 他指出，目前強積金的核准緊貼指數集體投資計劃達136個，當中120個指數追蹤基金ETF，除恆指基金及其他地區股市指數基金外，亦有指數基金追蹤醫療、科技、能源及地產等不同行業，認為是「百花齊放」。

REIT方面，他指出，積金局早前擴大了強積金可投資於REIT的比例及市場數目，目的在於協助業界更充分利用REIT研發退休投資方案，相信可以為強積金投資提供更穩定回報。

此外，許正宇亦提到，在可能的情況下，積金局亦鼓勵強積金受託人與投資經理討論，考慮把綠色債券納入強積金投資組合範圍，支持與氣候有關的項目或其他種類的特定環保項目，在尋求投資回報的同時為環保出力。