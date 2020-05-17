財政司司長陳茂波今日以《復蘇路上的最大障礙》為題發表網誌，指上季GDP是有紀錄以來最差的季度，今季情況未許樂觀，就業情況亦同步轉差，料4月失業率將無可避免大幅攀升，政府早前推出的810億元「保就業」計劃，將於下星期接受申請，相信可一定程度緩解失業情況。

他指出，多項限制社交距離的防疫措施於3月底開始實施，多個行業經營受嚴重影響，不時聽到員工放無薪假、減薪，甚至裁員，估計4月失業率將無可避免會更大幅度攀升，就業不足的問題亦很可能會進一步惡化，意味打工仔的收入受壓，面對更沉重的生活及養家壓力。

他表示，百分百擔保中小企特惠貸款上月已接受申請，截至上星期按證公司已收到逾2,500宗申請，涉及貸款額超過44億元。一般而言，只要申請文件齊備，三個工作天內便可批出，約六成申請更於即日批出，不少業界或企業均反映，計劃有助緩解燃眉之急。

一萬元現金發放計劃方面，政府與逾20間參與銀行正式簽署合約，透過他們和香港郵政發放款項，按目前的進度相信可在6月底開始接受登記。如透過電子方式經銀行登記，並以個人戶口收款，將會是最快捷的渠道，7月中便會收到款項。與此同時，政府已聯絡零售及食肆等業界，希望屆時推出推廣計劃，為消費者提供不同的消費優惠，冀能營造良好的氣氛，刺激消費。