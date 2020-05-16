繼港資服裝品牌bossini母公司堡獅龍（0592）宣布賣盤，本地老牌百貨公司先施（0244）昨晚宣布獲內房股偉祿集團（1196）提出收購，百年老店最終易手。先施為本港首間百貨公司，創辦人馬應彪除了經商有道外，亦是著名革命支持者。

馬應彪早在1900年於中環皇后大道中172號開設首間先施百貨，後來又在上海、廣州開張分店，於1930至40年代，在上海更譽為四大百貨公司之首。營商以外，馬應彪亦參與孫中山的革命活動，1895年加入興中會，創立金融公司為孫中山宣傳及籌款，1905年加入同盟會。

在同盟會成立初期，馬應彪專管起義急用軍需。常常孫中山派人遞一張紙條，馬應彪就毫不懷疑地從公司支出現金交予來人。因馬應彪對革命的貢獻，孫中山任命其為廣東都督府庶務長、財政廳總參謀、廣州紅十字會主席等職。後期孫中山更想任命馬應彪為財政廳廳長，但被婉拒。

1941年日軍攻佔香港，曾強佔馬應彪的公司，1943年馬應彪曾逃離香港到國民黨政府所在地重慶，翌年返回香港，馬應彪在同年7月中風並逝世，享年84歲。1949年，共產黨掌權後，內地的先施百貨收歸國有。

記者：李哲毅