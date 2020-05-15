香港總商會今日選出新主席，由常務副主席、匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝接替兩年任期屆滿的夏雅朗，由於匯豐亞太區前顧問梁兆基4月底才剛剛離職，加入總商會接替袁莎妮任總裁，換句話說王、梁二人又可以在總商會雙劍合璧，再度合作。

王冬勝直言能與梁再共事感到高興，雖兩人都是銀行界出身，但「銀行都是服務企業」，能夠利用好對金融的了解為港商找出機會，例如日前內地公布大灣區金融發展意見，如何讓企業知道及利用好相關機遇，正是其工作。

去年反修例運動期間，總商會曾發聲明呼籲政府回應市民訴求，包括進行獨立調查。王冬勝未有直接回應會否貫徹相關立場，但表示其任內最大挑戰是怎樣為會員找到新機會，走過經濟困境，亦會充分諮詢會員對政府政策的看法，並如實代會員向政府及社會反映。王冬勝又強調，「無論甚麼問題都好，現階段最重要是大家有飯開，有收入」。

王冬勝也認同夏雅朗在卸任主席前所指，香港受到中美貿易磨擦、社會運動及新冠肺炎疫情三重夾擊，經濟處於艱難時期，加上屬外向型經濟，需要時間與全球經濟一起慢慢恢復，料過程要2年至3年。因此他表示，任內會致力發掘機遇，包括與海外及亞太地區商會溝通，尋找一起發展的可能性，除了跟貿發局合作，總商會也可主動出擊，亦可透過匯豐於世界各地經濟師，向會員講解不同地區的潛在市場；此外他亦希望能多與大學生接觸，透過擴大企業於亞太區機會以提供更多工作崗位予大學生，擴闊他們視野。

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