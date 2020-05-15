京東今日公布首季業績，季內股東應佔淨利潤錄得10.7億元人民幣（下同），按年大跌85%，去年同期曾錄73.2億元淨利潤。非美國通用會計準則（Non-GAAP）下，股東應佔淨利潤錄得30億元，按年微跌9%。首季每股美國存託股份（ADR）淨收益0.72元，去年則為每股4.96元。非美國通用會計準則下，每股收益則為1.98元，去年為每股2.23元，但今年首季EPS仍勝於市場預期的0.83元。

收入方面，季內淨收入按年升兩成至1462.1億元，好過Refinitiv統計預期的1365.3億元。其中日用百貨商品銷售淨收入按年升38%至525億元。淨服務收入按年升三成至161億元。截至今年3月31日，京東過去12個月活躍購買用戶數錄得3.874億人，按年增長25%，同期移動端日均活躍用戶數按年升46%。

此外，截至今年3月31日，子公司京東物流運營的倉庫數量錄得730個；包含雲倉庫面積在內，京東物流倉儲總面積錄得1700萬平方米。京東旗下另一子公司、工業供應鏈解決方案供應商京東工業品（JD MRO）則在4月進行A輪融資，預計規模達2.3億美元（約為17.94港元），投資者包括GGV紀源資本、紅杉資本及CPE等。

早前曾傳出將赴美上市的京東旗下合資公司達達集團（Dada，已在2016年與京東到家合併，又稱達達-京東到家），首季配送網路覆蓋全國2400多個市區縣，京東到家覆蓋全國700多個市區縣。期內，有181家零售商的24000家門店使用京東到家管理系統。