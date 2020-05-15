據《華爾街日報》日報報道，香港高等法院法院在今日開庭審理有關瑞幸的案件，瑞幸咖啡的一群債券持有人已獲得法院命令，將瑞幸在開曼群島和香港的資產凍結。

據指，債券持有人在本周早些時候提起民事訴訟，要求追回其價值約1.557億美元的損失，相關損失是在4月2日瑞幸自爆銷售收入造假後發生的。

今次高院下的凍結資金令，限制瑞幸在開曼群島和香港註冊的實體之間發生任何資產出售或轉移。凍結令將一直維持到兩地法院作出進一步裁決。

瑞幸在開曼群島註冊，總部設在廈門。瑞幸在開曼群島註冊的母公司及在香港註冊的附屬公司與瑞幸咖啡在中國的經營實體有合同關係。藉著這種可變權益實體結構，瑞幸得以在海外上市之餘，同時保留對業務的控制權。

據指，債券持有人還申請披露瑞幸咖啡及其附屬公司持有的價值1萬美元及以上的資產清單。瑞幸是否必須披露將在未來開曼群島和香港進行庭審時決定。

上述債券持有人包括幾家美國和亞洲的對沖基金和資產管理公司，共持有約值2億美元的的瑞幸可轉換債券。

外媒昨日報道，瑞幸咖啡仍在快速擴張。截至5月12日，瑞幸咖啡的分店總數已達6912間，自第二季起平均每日新開兩家分店，較首季度有所放緩，但仍快過去年同期。

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