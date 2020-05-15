證監會：目前無理據就匯控取消派息採取監管行動
文章日期：2020年5月15日 18:33
證監會罕見發聲明，就匯控（0005）不派息作出解釋。而該會最後結論則是，目前並無理據就取消派息及暫停派息，對匯控採取監管行動。證監會表示，作出此決定前，已審視至今取得的所有資料，並且就有關披露內幕消息，及對股東有不公平損害等事宜展開調查時必須符合的準則，來進行評估。
證監會表示，接獲大量本地投資者及專業團體就取消派息作出查詢及投訴，理解投資者關注的事項，並一直與英倫銀行旗下審慎監管局（Prudential Regulation Authority）、匯控進行溝通。證監會表示，向英方及匯控均傳達了小股東意見，其中包括不派息決定對本地小股東造成的整體影響；有小股東依賴股息作為定期收入；以及在第四次股息的除息日後才通知取消派息的行為。
但證監會續指，亦明白英國監管機構及匯控的決定都是考慮了多種因素。例如，審慎監管局指出，就匯控個案而言，為確保有充裕資金借出而終止派息，極有可能會對香港經濟以至英國和全球經濟帶來好處。證監會又指，該局具有法定權力要求匯控保留資金，若匯控拒絕按其要求行事，該局已準備好隨時行使權力。
早前有小股東質疑，匯控未有第一時間披露取消派發股息的決定。對此證監會回應指，了解到匯控在3月31日倫敦時間約下午5時（即香港時間約4月1日0時）收到審慎監管局要求取消派息的通知，並於4月1日香港股市開市前，就取消派息一事刊發了公告。
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