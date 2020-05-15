傑富瑞：中國股票基金淨流出34億美元 近5年來最多
文章日期：2020年5月15日 18:02
傑富瑞發表報告指，全球股票基金已連續4周錄得贖回，整體基金淨流出60億美元，交易所交易基金（ETFs）淨流出42億美元，共同基金淨流出18億美元，該行認為本周股權出售規模較上周有所下降，但提款幅度仍然維持過去三周內的廣泛情況。與此同時，中國股票基金淨流出34億美元，為近5年來最大規模的贖回。
報告又指出，目前新興股票市場的資金贖回額仍然甚高，本周淨流出55億美元，16周累計淨流出360億美元，年初至今平均淨流出13億美元；亞洲市場方面，整體互惠基金及ETFs亦錄得淨流出21億美元。
至於其他大類方面，本周債券基金交易強勁，錄得158億美元淨流入，創12周新高，主要是由於企業債券的帶動，當中包括高收益債券淨流入62億美元，以及高投資級別債券淨流入46億美元；而主權債券淨流入11億美元；通脹保值債券淨流入3.94億美元。
貨幣基金市場方面，本周全球淨流入360億美元，資金流入量連升11周，僅差一周便將創下其於2008年第四季時，資金連續12周流入的紀錄；同時能源相關商品淨流入2.64億美元，年初至今平均流入11億美元；黃金亦錄淨流入15億美元，年初至今平均流入10億美元。
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