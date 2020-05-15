新股市場迎來炒作高峰，今日掛牌兩新股表現均強勁。其中未盈利生科股（B股）沛嘉醫療（9996）盤中一度曾升77%，以最高位沽出可帳賺11790元。全日企穩25.55元以上，收報25.8元，較招股價15.36元飈升68%。最終收市則每手帳賺10440元，成今年最賺錢新股。除非昨日在富途暗盤以28元水平接貨，料今日都有斬獲。

物管股建業新生活（9983）亦延續暗盤強勁表現，昨日在表現最好的輝立暗盤收升21%，今日高開23%。開市後盤中升幅一度縮窄至15%，但下午有力回彈，最終收報8.37元，較招股價6.85元升22.2%。每手1000股，每手帳面賺1520元。

雖然沛嘉在升幅及每手賺錢上都更勁，但以「頂頭槌飛」而言，結果反而是認購建業「水位」更高。主要因沛嘉申購數量眾多，多數人僅獲派1手或2手，「頂頭槌飛」大戶斥資1.17億元入飛，也僅獲配發16手，即今日收市賬面賺16.7萬元。以孖展息2.38厘、借九成計，最終扣除4.12萬元孖展息，獲利12.58萬元。而若認購建業「頭槌飛」，本金需1.08億元，最終則獲「慷慨」配發270手，收市帳面賺41.04萬元。即使扣除孖息3.8萬元，也仍有37.24萬元利潤，乃是沛嘉大戶的一倍。

記者：馬迪帆

其他報道

恒指全日跌32點 一周累跌432點 賣盤bossini升51%

本港首季GDP修訂數字維持按年跌8.9%

中銀香港：「百分百擔保貸款」累計批出超過1200宗

減薪傳聞四起 國泰：今日不會有其他公告

滬指獨憔悴 兩市終止兩周連升之勢

【有片：埋身擊】道指標指低位反彈 後市走勢係點？

敏華去年多賺2成 末期息升1倍至0.12元

【有片：選股王】水泥價格平穩 疫情受控復利好水泥股

恒指半日升95點 瑞聲績前升8% 友邦轉升近2% 沛嘉醫療升70%

瑞聲首季淨利跌87.8% 股價早市升8.2%

國泰：4月載客量跌逾99% 日均載客量少於500人

1個月HIBOR跌穿0.7% 見近兩年半低