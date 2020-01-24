中美關係再趨緊張，恒指表現反覆，輕微高開4點後最多挫158點，內地數據公布後曾升最多155點，但收市又轉跌32點或0.14%，報23797點，24000點關變成阻力，全日成交金額1043億元，較上日減少12.06%；國指跌12點或0.13%，報9674點。

瑞聲（2018）首季業績雖然跌87%，但無阻股價最多曾升9.8%，收市升6.49%，收報42.65元，是升幅最大的藍籌。

今早公布業績的友邦（1299）低開0.15%成全日低位，最多曾倒升2.6%高見68.9元，收市升1.64%，收報68.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點。

中美關係雖然再趨緊張，不過貿易股個別發展，萬洲（0288）跌4.49%，收報6.8元，是跌幅最大的藍籌。申洲國際（2313）升1.36%，收報89.6元；創科實業（0669）升0.31%，收報64元；舜宇（2382）升3.2%，收報122.5元。

騰訊（0700）績後有回吐，全日跌2.18%，收報421.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。

今早宣布獲非凡中國（8032）接盤的堡獅龍(0592，bossini)雖然前者以大折讓70.9%收購後者，但堡獅龍曾一度大升99.3%，高見0.295元，收市仍升51.3%，報0.224元，遠高於收購價每股0.043元。

新股方面，沛嘉醫療（9996）收報25.8元，較定價15.36元，升67.9%，最多曾升76.7%，見27.15元；建業新生活（9983）收報8.37元，較定價6.85元，升22.1%。

發盈警的長實集團（1113）跌0.32%，收報47元；長和（0001）跌0.8%，收報55.5元。

恒指過去5個交易日累跌1.78%或432點，表現最佳的是瑞聲，累升9.22%，其次為舜宇、港交所（0388），分別升5.8%及3.9%。而表現最差的是中信（0267），累跌7.4%，其次為信置（0083）及新地（0016），分別跌5.8%及5.6%。

國指過去5個交易日累跌1.96%或193點，表現最佳的是舜宇，累升5.8%，其次為郵儲行（1658）及復星國際（0656），分別升2.4%及1.63%。而表現最差的是中國太保（2601），累跌10.61%，其次為中信、國藥（1099），分別跌7.4%及7.1%。

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