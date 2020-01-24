政府公布今年首季本地生產總值（GDP）修訂數字，按年實質大幅收縮8.9%，上季跌幅為3.0%。經季節性調整後按季比較，GDP首季大跌5.3%，按年及按季跌幅皆是有紀錄以來最大的單季跌幅。

政府指出，由於新冠肺炎疫情的威脅，以及必要的防疫抗疫措施對本地廣泛的經濟活動以及區內供應鏈構成嚴重干擾，香港經濟衰退在今年第一季加劇，隨着疫情在三月演變成全球大流行，對經濟影響更嚴重。

政府續指，考慮到經濟第一季大幅收縮、疫情存在高度不確定性、環球經濟情況困難，以及政府推出大規模紓困措施所帶來的緩衝作用，財政司司長已於4月29日公布，2020年全年實質本地生產總值增長預測向下修訂為收縮4%至7%。如本地疫情持續受控，香港主要貿易夥伴能成功重啟經濟，香港經濟表現可望在下半年逐步改善。政府會繼續密切留意情況，採取必要措施撐企業和保就業，私營機構分析員的最新預測介乎收縮3.0%至8.7%，平均約為收縮5.1%。

通脹展望方面，短期內通脹壓力料會減弱。由於香港經濟形勢嚴峻，本地成本壓力應繼續緩和，環球經濟陷入深度衰退，加上近來港元跟隨美元走強，外圍價格壓力料會進一步減退，料2020年全年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別向下修訂至2.2%及1.4%，《財政預算案》公布的預測為2.5%及1.7%。

記者：蕭嘉聰

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