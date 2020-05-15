梳化股敏華（1999）公布截至三月底的全年業績，純利為16.38億元，按年升20.1%，每股盈利為0.4289元，集團派末期股息0.12元，較2019財年0.06元升一倍，連同中期已派的0.07元，派息比為44.3%。

集團去年收入為121.44億元，按年升7.9%，毛利率按年升2.3個百分點至36.4%，主要因越南工廠產能擴張實現規模效應，降低單位生產成本，以及Home集團產品品質受到市場好評，調整銷售價格貢獻整體毛利率的上升。

按地區分類，來自中國市場銷售按年增長約12.1%，在中國市場擁有2874間轉賣店，淨增長260間。北美方面，去年收入按年跌15.4%。不包括Home集團的歐洲及其他海外地區總銷售則上升17.6%。

按產品分類，集團沙發及配套產品業務收入按年跌5.3%至81.55億元，毛利率升1.5個百分點至38.7%﹔其他產品收入按年升34.9%至24.53億元，毛利率升6.4個百分點至29.8%﹔Home集團業務收入按年跌9.7%至7.44億元，毛利率升3.3個百分點至28.2%﹔其他業務收入為7.92億元，毛利率為40.1%。2020財年的已售商品成本較上年同期上升了約4.1%。

記者：方楚茵

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