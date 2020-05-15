瑞聲科技（2018）公布首季季績，首季淨利按年跌87.8%，至5300萬元人民幣（下同），淨利率跌10個百分點至1.5%，每股基本盈利0.04元，按年跌87.8%。瑞聲早市升8.24%，報43.35港元。

瑞聲首季收入按年跌5.1%，至35.6億元，毛利率為23.1%，按年跌7個百分點。期內投入研發費用4.89億元。

首季聲學分部銷售額按年下跌24.3%至14.2億元，毛利率按年跌6.8個百分點至26%﹔光學分部銷售額按年增61.7%至2.45億元，毛利率持續上升﹔電磁傳動及精密結構件分部銷售額按年升8.1%至16.9億元，毛利率按年跌8.4個百分點至23.6%﹔微機電系統分部銷售額按年增29.1%至1.99億元，毛利率按年跌2個百分點至16.5%。

瑞聲指，由於季節性原因及新型冠狀病毒疫情衝擊，集團生產運營計劃和產能利用率受到嚴重影響，外加防疫復工帶來的額外非經常性生產成本和經營性費用，進一步影響了首季度業績表現。

集團提到，在全球新冠疫情蔓延形勢下，耗資人民幣近千萬為全體員工免費做核酸健康檢測，推動各項生產運營工作在3月中旬全部恢復。集團在財務管理方面依舊保持審慎，並嚴格審查資本開支和研發費用的預算，進行主動的流動性管理，首季經營性現金流為10.8億元，扣除10.1億元資本開支，截止2020年3月31日，淨資產負債率仍只是8.7%，現金餘額為58.1億元。

記者：方楚茵

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