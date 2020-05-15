恒指升95點，收報23925點，成交金額574億元。美股隔晚先跌後大升，銀行股領漲，市傳富國銀行與高盛合併，帶動美股反彈。傳言至今仍未獲證實或澄清，美股期貨變動不大。亞洲股市今早窄幅上落，恒指高低波幅約1%，騰訊（0700）在430元水平好淡爭持，內險股弱勢，強勢的是金蝶（0268）、愛康醫療（1789）均創新高，而瑞聲（2018）則漲8%。新上市的沛嘉（9996）及建業新生活（9983）分別升71%及20%。

內地公布4月份經濟數據欠佳，零售銷售跌7.5%，工業增加值升3.9%，1至4月固投下跌10.3%，但降幅較首季收窄5.8個百份點。此外，1至4月房地產開發投資下跌3.3%，而開發商到位資金更大跌10.4%。

但就在如此差勁的固投設局下，今年水泥價格卻保持穩定，首季走勢跟2019年同期一樣，反映供求關係並未轉差。隨着旺季到來，又剛好疫情受控復工，再加上刺激基建是中央的經濟托底主線，今年餘下時間水泥需求必定更強。若供應未能及時相應提高，水泥價格有望上揚。

另一方面，煤炭價格今年持續下行，近期雖有所回暖，但全年計很大機會仍然下跌，也利好水泥股的每噸毛利。現時龍頭股海螺（0914）市盈率約8倍至9倍，股息率達4厘，考慮到前景穩定，有力再試新高。

張兆聰

明報首席評論員