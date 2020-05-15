恒指半日升95點 瑞聲績前升8% 友邦轉升近2% 沛嘉醫療升70%
文章日期：2020年5月15日 12:20
中美關係緊張，港股今早輕微高開4點後最多曾挫158點，內地公布4月數據並指經濟正向常態化復蘇，半日恒指曾升最多106點。
恒指半日升95點或0.4%，報23925點，成交金額574億元；國指升30點或0.31%，報9717點。
業績公布前，瑞聲（2018）升8.24%，收報43.35元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.81%，收報6.92元，是跌幅最大的藍籌。
今早公布首季數據的友邦（1299）先跌後升，半日升1.94%，收報68.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點。花旗稱，首季度新代理人大幅增長，為疫情後復蘇奠定基礎，相信公司將實現更好及穩定的長期增長，目標價89元。
內地固投遜預期，中海外（0688）跌2.21%，收報24.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點；另外兩隻藍籌內房亦偏軟，潤地（1109）無升跌，收報29.75元；碧桂園（2007）跌0.3%，收報9.9元。
非凡中國（8032）宣佈，與堡獅龍(0592，bossini)原本的大股東羅家聖的姪子羅正杰合組財團，以4662萬元收購羅家聖手持堡獅龍66.6%股權，每股銷售股份約0.043元，較昨日收市價大幅折讓70.95%。非凡中國半日報0.475元，升3.26%；堡獅龍半日升75.6%，報0.26元。
人行突然開展MLF操作，內銀股向上，工行（1398）升0.2%，收報5.04元；建行（0939）升0.33%，收報6.11元；交行（3328）升1.27%，收報4.79元；中行（3988）升0.35%，收報2.87元。
1個月HIBOR跌穿0.7%，見近兩年半低，地產股方面，恒地（0012）升0.84%，收報30.1元；新地（0016）升0.47%，收報97.15元；新世界發展（0017）升0.11%，收報8.92元；長實集團（1113）跌0.11%，收報47.1元；信置（0083）跌0.19%，收報10.34元。
兩新股今日上市，沛嘉醫療（9996）半日報26.25元，較定價15.36元，升70.8%；建業新生活（9983）收報8.19元，較定價6.85元，升19.5%。
發盈警的長實集團（1113）跌0.11%，收報47.1元；長和（0001）升0.36%，收報56.15元。
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