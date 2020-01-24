國泰（0293）公布，今年4月份國泰及與國泰港龍份合共載客13729人次，按年跌99.6%，收入乘客千米數按年減少 99.3%。乘客運載率下跌 62.3 個百分點至 21.7%，以可用座位千米數計算的運力則下跌 97.3%。今年年首4個月，載運乘客人次較去年同期下跌64.4%，運力下跌49.9%, 而收入乘客千米數則下跌59.1%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波指，今年首4個月已錄得虧損45億元，集團4月僅運作少數基本客運航班往來14個目的地。月內乘客需求持續下跌，每日載客量少於500人。貨運方面，上月整體貨運量較3月下跌接近三份一，主要因為集團需進一步削減客運網絡，連帶影響機腹運力。

兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共84634萬公噸，按年跌48.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少37.3%。運載率上升7.6個百分點至70.1%。以可用貨物及郵件噸千米數 計算的運力下跌 44.1%。今年首4個月，載運貨物量較去年同期下跌 26.6%，運力下跌25.4%,而貨物及郵件收入噸千米數則下跌 20.6%。

林預期，5月每日平均載客量將會維持在大約500人次，而商務及休閒旅遊在可見未來仍會嚴重受壓。集團指。不期望旅遊需求在頗長時間內會有任何實質的回復。

國泰半日收報8.93元，升0.34%。

其他報道

國統局：4月經濟指標補償性改善 經濟回升仍有挑戰

國統局：中國經濟正逐步向常態化復蘇

港資變中資 李寧牽頭入主 羅家聖4662萬平賣bossini

人行開展1000億元人幣MLF操作

中國4月工業增加值勝預期 固投跌3.3%

恒指高開4點 友邦跌0.15% 沛嘉醫療升69%

A股小幅高開 滬指漲0.36%