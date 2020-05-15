內地體育用品股李寧（2331）主要股東、由李寧家族控股的非凡中國（8032）宣佈，與堡獅龍(0592，bossini)原本的大股東羅家聖的姪子羅正杰合組財團，以4662萬元收購羅家聖手持堡獅龍66.6%股權，每股銷售股份約0.043元，較昨日收市價大幅折讓70.95%。

相關合組財團由非凡中國及羅正杰分別持有80%及20%權益。完成交易後，非凡中國及羅正杰將持Bossini約10.93億股，約佔已發行股份66.6%，買家將提出強制性無條件每股0.043的現金要約，以註銷所有未行使的Bossini購股權。堡獅龍將成為非凡中國的間接非全資附屬公司。

非凡中國董事會認為，雖然儘管香港及澳門的零售行業出現下滑趨勢，但考慮到堡獅龍是業內知名服裝品牌，而港澳仍然是全球知名的零售及旅遊目的地，均保證了大量的客戶基礎。

另一方面，堡獅龍集團目前在中國僅有180間直營店舖（主要位於廣東省），且非凡中國集團認為堡獅龍集團有潛力進一步在中國推廣其品牌並在中國抓住商機。加上集團消費品業務的管理團隊在中國服裝行業擁有豐富經驗，非凡中國董事會對堡獅龍的前 景（尤其是在中國的發展潛力）仍持積極態度，並認為服裝行業的前景長遠來說仍然明朗。

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