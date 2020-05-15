國統局指，4月份主要指標續改善，延續3月的走勢，經濟正逐步向常態化復蘇，但當前境外疫情仍在擴散蔓延，中國經濟穩定復蘇仍面臨諸多挑戰。

國統局指，4月份工業生產由減轉增，製造業增速回升明顯，工業增加值3月份為跌1.1%，4月則為升3.9%，按月計增長2.27%。而首四月跌4.9%，較首三月的跌幅收窄3.5個百分點。

4月份服務業降幅收窄，現代服務業增長走勢較好，全國服務業生產指數按年下降4.5%，降幅比3月份收窄4.6個百分點。

市場銷售回暖，實物商品網上零售佔比持續提高。 4月零售總額28178億元人民幣(下同)，按年下降7.5%，降幅比3月份收窄8.3個百分點；按月增長0.32%。1-4月份，社會消費品零售總額106758億元，按年下降16.2%，降幅比1-3月份收窄2.8個百分點。

消費升級類商品銷售改善，4月份，通訊器材類和文化辦公用品類分別增長12.2%和6.5%，比3月份分別加快5.7和0.4個百分點。網上零售較為活躍，1-4月份，全國網上零售額30698億元，按年增長1.7%，1-3月份為下降0.8%；其中，實物商品網上零售額增長8.6%，比1-3月份加快2.7個百分點，佔社會消費品零售總額的比重為24.1%，比1-3月份提高0.5個百分點。

固定資產投資好轉，高技術產業投資降幅明顯收窄。首四月固投按年跌10.3%，較首三月跌幅收窄5.8個百分點，按月增6.19%。基建、製造業投資分​​別按年跌11.8%及18.8%，而地產開發投資跌3.3%，降幅分別比1-3月份收窄7.9、6.4、4.4個百分點。全國商品房銷售面積33973萬平方米，下降19.3%；商品房銷售額31863億元，下降18.6%，降幅分別比1-3月份收窄7.0和6.1個百分點。

高技術產業投資下降3.0%，降幅小於全部投資7.3個百分點，比1-3月份收窄9.1個百分點；其中，高技術製造業和高技術服務業投資分別下降3.6%和1.7%。高技術製造業中，計算機及辦公設備製造投資增長15.4%。高技術服務業中，科技成果轉化服務、電子商務服務、專業技術服務投資分別增長28.0%、25.6%、12.5%。

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