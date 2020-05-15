中美關係緊張，美股止跌回升，港股今早高開4點或0.03%，報23834點，成交金額30億元；國指今早高開14點或0.16%，報9701點。

恒安（1044）升1.84%，報66.35元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌1.97%，報6.98元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升0.66%，報6.13元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；中移動（0941）跌0.7%，報56.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。

瑞聲（2018）今公布業績，業績前升1.25%，報40.55元。

兩新股今日上市，沛嘉醫療（9996）開市報26.8元，較定價15.36元，升69.2%；建業新生活（9983）開市報8.1元，較定價6.85元，升18.2%。

友邦（1299）今早公布季績，新業務價值遜預期，旅客減少及市場上產品影響，本港新業務價值下降。開市跌0.15%，報67.05元。

長實（1113）發盈警，今年首季鑑於新型冠狀病毒疫情持續與市場現況，香港物業銷售收益較2019年同期減少，儘管部分已由季內較高的內地物業銷售收益所抵銷。同時香港的疫情影響所及，季內的酒店業務錄得收益貢獻負數。長實集團跌1.8%，報46.3元，長和（0001）跌1.52%，報55.1元。

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