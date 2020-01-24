中美關係緊張，加上美國申領失業金人數再次超過預期，美股道指低開198點後，最多曾挫458點或1.97%，低見22789點，但在銀行股止跌回升之下，道指亦止跌轉升，最多升382點，並以接近全日高位收市。傳高盛有意併購其他大型金融機構，對象包括富國銀行等，富國銀行、摩根大通和美國銀行均上升至少4%，能源股也隨油價大漲。

道瓊斯工業平均指數收漲377點，升幅1.63%，報23625點。標普500指數收漲32點，升幅1.16%，報2852點。納斯達克綜合指數收漲80點，或0.91%，報8943點。

聯合健康保險升4.54%，報290.61美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻86點，而Walmart跌0.23%，報123.42元，拖低道指1點。

科技股方面，蘋果收市報309.54元，升0.61%，谷歌母公司Alphabet收市報1356.86元，升0.63%，亞馬遜收市報2388.85元，升0.88%，Facebook收市報206.81元，升0.83%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.18%，報326點。德國DAX指數收跌1.96%，報10337點；法國CAC 40指數跌1.66%，報4273點；英國富時100指數收跌2.76%，報5741點。