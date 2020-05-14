經營Samsonite、American Tourister等行李箱品牌的新秀麗（1910）收市後公布，截至今年3月底止首季虧損7.87億美元（約61億港元），去年同期純利為2280萬美元（約1.77億港元）；季內銷售淨額急挫27.7%至6.01億美元（約46億港元），如撇除匯兌因素，跌幅則為26.1%。首季毛利率由去年同期的56.6%下降至54.8%，主要是由於新冠肺炎下銷售淨額按年減少，另加上去年第二季美國對中國商品加徵關稅的持續影響，令毛利減少三成。

以地區計，季內來自亞洲的銷售淨額跌幅最大，按年急挫32.7%至2.03億美元；來自歐洲的銷售淨額則跌25.6%至1.3億美元；來自北美的銷售淨額為2.3億美元，按年減24%。在各亞洲市場當中，香港的呈報總銷售淨額（即包括於香港、澳門）按年急挫 65.1%；南韓的銷售淨額按年減少45.8%；日本的銷售淨額按年減少15.2%。

集團指出，疫情對旅遊業衝擊甚大，以及關閉多地門店開始對集團其他市場，包括歐洲、北美洲及拉丁美洲的業務帶來負面影響，雖然大中華區情況有所改善，但仍未完全復甦，更預期上述影響將於今年第二季，甚至可能於今年餘下期間持續。因此，集團認為今年首季業績對於今年第二季或全年的業績「不具代表性」。另外，疫情對供應鏈亦有影響，集團於比利時、匈牙利和印度的自有及營運的廠房已自3月起關閉，目前仍未恢復營運。

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