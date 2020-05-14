新濠國際（0200）旗下新濠博亞公佈今年首季度業績，受到新冠肺炎疫情影響，賭場需要暫停營業，及需要加強實施隔離及保持社交距離措施影響，季內的總營運收益為8.1億美元，按年下跌約41%。季內營運上更由盈轉虧，虧損達1.499億美元；淨虧損更達3.64億美元。經調整物業EBITDA更大跌82%至7530萬美元。

新濠博亞指，為確保資金流動性及得以繼續進行業務投資，董事會決定暫停派發季度股息。這是因應目前情況而審慎制定的舉措，並致力於未來定期派發季度股息。季內，該集團持有逾12億美元現金，在今年4月新訂優先融資協議後，目前約有16億美元未提取循環信貸。

該集團又稱，新濠影滙目前正進行擴建工程。工程完成後，該項目將新增約900間豪華酒店客房及套房、大型室內及室外水上樂園、cineplex戲院、高級餐廳及具備頂尖 設施的會議展覽場地。歐洲方面，正在發展City of Dreams Mediterranean，該項目落成後將成為歐洲最大型的綜合度假村，提供500間豪華酒店客房、設有1500個觀眾席的室外圓形劇場以及面積約1萬平方米的會議展覽設施。

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