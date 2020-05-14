​港交所（0388）行政總裁李小加決定明年約滿後不再續約，對魚缸來說，絕對是意料之外。業界對李小加的風評一向不俗，除了去年的「綠色通道」醜聞外，過去十年也算是無風無險，除政績外，李小加的內地背景令阿爺安心，出身及成名於華爾街，亦令外資較易接受及信任。就在小加宣布不再「永續」的那個下午，港交所午後跌幅擴大至逾4%；某些公司管理層因能力不足，股價會有「管理層折讓」，而港交所這4%的跌幅，可說是以最具體的方式，反映市場對小加領導能力的「管理層溢價」。

​因李小加離任而衍生的傳聞極多，特別是在小加宣布不續約後僅兩日，IPO主管史琳隨即以個人原因請辭。若以「陰謀論」來看待事件，很難不去將連串的人事變動，與去年的「綠色通道」事件扯上關係，產生「失去靠山，還是走為上著」等的聯想。然而業界對此的興趣似乎不大，一來若非「自爆」，外界根本難以核實，一切止於聯想；二來若背後有何「枱底交易」，由於已有「人頭」被起訴，代表事件已經「拆掂數」。與其去猜想無法知悉真偽的東西，大家對明年才60歲的李小加，約滿後有何後路似乎更好奇。

​回顧李小加的10年港交所CEO生涯，行內人經常取笑他是個「大Sales」，全因他善於「吹水」。對於他要推銷的東西，從滬港通、深港通，到同股不同權，他總會用各式各樣的形容詞去將東西美化及包裝；而他當Sales也算當得極稱職，要知道若一樣東西極具吸引力，根本不需要Sales也會有人買，Sales的存在價值，就是要將不太吸引的東西推銷出去。小加任內最出色的Sales工作，要數連證監也曾出聲反對的同股不同權，雖然明知在政治要求下，同股不同權肯定會上馬，但要力排市場對特權股可能引起不公平的負面批評，小加的斡旋工作應記一功。同股不同權落實後，成功吸引小米（1810）、美團（3690）及阿里（9988）來港上市，現時已佔大市成交極重要的比例，為未來更多中概股回歸鋪平道路，也為港交所開拓了新財路。

​除了同股不同權外，阿爺交託給港交所的工作，小加幾乎全部做足，滬港通及深港通在未有出現混亂的情況下成功開通，未有複製07年因計劃推出「港通直通車」而掀起的過熱炒風。因應錯失和記港口到新加坡上市，成功引入Business Trust的上市模式，留住誠哥父子分拆的香港電訊（6823）及港燈（2638）。推出夜期，令交易員可因應歐美開市而調整「坐盤」策略，也帶來額外徵費收入。收購LME，為港交所開拓商品交易種類。至於收購倫交所失敗，或許只是「做個樣」給阿爺看，原先已預期收購失敗機會居多。至於業界最詬病的，則是延長交易時段，被逼犧牲午休時間，也只屬私怨層面，畢竟將港股交易時段上接內地、下連歐洲，在阿爺層面也是必須去做的工作。

​證券業內對港交所有個不太好聽的稱號，叫「硬膠所」，一聽已知是粗口的諧音。行內人日常工作，難免會有接觸監管機構的機會，但不少與港交所員工交過手的同業，似乎都有不太愉快的經歷，原因不是他們會「擺款」，而是對港股知識的貧乏。不少港交所員工都是由大學畢業開始做起，一入職後便不會輕易辭職，只因與政府工相近的鐵飯碗，不是其他金融機構可比擬，但由於港交所屬上市公司，員工是有花紅分的，一份有花紅分的金融類鐵飯碗工作，可以去哪裡找？

​正因入職長時間，港交所不少員工可能連股票也沒有買賣過，筆者曾經接觸過一個港交所中層主管，竟然連股票需要有買盤及賣盤同時出現才能成交也不知道，更反問為何投資者不能以報機上的按盤價成交，這些只具書本知識、欠缺實戰經驗的港交所員工，比比皆是，但卻因離職率甚低，本著按章工作的態度，會去進修惡補的人甚少。相對於證監會不時在金融機構中挖角，港交所似乎更傾向聘請被裁的業界人士，起碼身邊認識已有好幾個Sample。當然，「一竹篙不能打一船人」，港交所內部肯定有熟悉業界的員工，起碼行政總裁李小加肯定是，但比例有幾多，值得深究。一句「硬膠所」，道盡業界想向港交所「爆粗」的怨氣，而歷經小加十年，陋習似乎亦未得以改進；不過一間企業幾十年的文化，又豈是一個人可以改變？

​至於小加不續約的「加時」去向，有人吹到可能去選特首，而且21年完約、22年特首換屆，連時間也算得剛剛好！雖然對中央來說，曾表明已有香港永久居民身份證的李小加，表達能力強、執行能力高，絕對是不可多得的人才，但去任何一間投資銀行也可獲得更高薪水的他，有可能會去當任何人去做也會慘成戰靶的「死位」嗎？天底下大概只有689及葉劉對特首一職仍興致勃勃吧。

​更上一層樓，是對小加「加時」的正路猜想，但不是從政治角度去想，而是從財金角度去想。北望神洲，內地似乎更需要具國際監管機構經驗的人，去執掌內地證券界的監管機構。比起港交所，中證監似乎更需要李小加，而從現任的中證監主席易會滿數起，劉士余、因熔斷而被免職的肖鋼、郭樹清、尚福林、周小川，全部都是從四大行轉任過來，銀行業與證券業雖然千絲萬縷，但行內人知道本質上仍有不少差異。具國際投行經驗、又曾執掌證券業監管機構的內地人，李小加是勝任有餘的中證監主席潛在人選。

​若果做回交易所的老本行，再從阿爺的證券業規劃去想，將上交所、深交所與港交所合併，必然是最終目標，但卻由李小加上任前說到他約滿，似乎也只聞樓梯響。要推進說好的「三所合併」，必須要有熟悉兩地三所交易所運作的舵手，李小加不再「永續」，無疑加強了對「三所合併」將於年內推進的憧憬 ---- 先由他領導此合併計劃，再在事成後讓他當上大中華交易所的「揸Fit人」。要完成這國家任務，縱觀中港，大概李小加是最適合人選，只是換了另一個當港交所話事人的方式，亦難怪他暗示約滿後不會如此快退休。

​執筆之際，有傳京東、網易已提交來港上市申請，如何順利令百度、搜狐、攜程及拼多多等中概股回歸，或許是李小加約滿前最後的大Project；不過食完這條「尾水」，要來港上市的國企民企中概股，已經來得八八九九，未來如何為集資平台定位，又或「三所合併」後如何爭取更高地位，或許是小加繼任人的最大挑戰。

羅仕揚

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