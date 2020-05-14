多間內險公布4月份保費收入，均比首3個月經營有所改善。中國平安（2318）公布，首4個月人壽保險業務原保費收入為2100.8億元（人民幣，下同），按年下跌8.91%，比首3個月跌11.02%有所改善。單計4月份，壽險原保費收入為358.56億元，按年升2.95%，為今年以來首次單月數據錄按年上升。

今年首4個月，壽險及健康險新業務保費為628.18億元，按年下跌12.63%，比今年首3個月的15.23%有所收窄。單計4月份，新業務保費按年上升0.35%，至394.16億元，亦為今年以來首次錄得單月按年增長，主要為團體業務帶動，作為主業的個人業務的新業務保費，4月仍按年下跌6.03%。

此外，平保產險今年首4個月原保費收入為965.46億元，按年上升8.46%，比首3個月上升4.87%有所擴大，單計4月產險原保費收入為239.57億元，按年上升21.05%。

中國人壽（2628）公布，首4個月原保費收入為3375億元，按年上升14.45%，比首3個月上升13%擴大，4月原保費收入為297億元，按年上升32%。

中國太保（2601）公布，首4個月壽險原保費收入為1027.57億元，按年持平，擺脫2月新冠肺炎疫情擴大後出現的按年增長，4月壽險原保費收入為109.17億元，按年上升10.27%。

中國太平（0996）公布首4個月壽險原保費收入為670.56億元，按年下跌2.46%，比首3個月的6.28%改善，4月壽險原保費收入為108.42億元，按年上升23.71%。

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