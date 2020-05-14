深交所︰終止樂視網上市
文章日期：2020年5月14日 18:06
深交所今日公布，決定樂視網（深︰300104）股票終止上市。該所指，樂視網因2018年度經審計的歸屬於上市公司股東的期末凈資產為負值，公司股票自2019年5月13日起暫停上市。
該所指，2020年4月27日，樂視網披露的2019年年度報告顯示，集團2019年度經審計的歸屬於上市公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益後的凈利潤、期末凈資產均為負值，且財務會計報告被大華會計師事務所（特殊普通合伙）發出保留意見的審計報告，觸及了該所創業板股票上市規則規定的股票終止上市情形。
根據深交所上市委員會的審核意見，在今日（5月14日）決定樂視網股票終止上市。
深交所指，自作出樂視網股票終止上市的決定後十五個交易日屆滿的次一交易日，亦即2020年6月5日起，樂視網股票交易進入退市整理期。若樂視網提出覆核申請且該所上訴復核委員會作出維持終止上市決定，自該所上訴覆核委員會作出維持終止上市決定後的次一交易日起，樂視網股票交易進入退市整理期。退市整理期屆滿的次一交易日，該所對樂視網股票予以摘牌。
深交所要求樂視網嚴格按照相關規定，做好退市整理期以及終止上市後續有關工作。
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