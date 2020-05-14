騰訊（0700）有份投資、美國上市的富途控股公布首季業績，期內收入4.9億元，較去年同期大增107.5%；毛利按年大增112.7%，至3.7億元；純利增加240.4%至1.55億元。

富途稱，由於各地市場表現持續波動，吸引更多投資者入市，期內富途用戶日均收益交易（DARTs）達21.4萬筆，較去年同期增長超過100%，帶動第一季度總成交額按年大增166%至約5,951億元。

用戶交投活躍，交易佣金及手續費收入佔總收入61%，達3億元，較去年同期增長161.1%；利息收入佔總收入29.4%，至1.4億元，較去年同期增長33.9%；其他收入（包括財富管理、企業服務業務等）佔總收入9.6%，至4,700港元，較去年同期增長238.1%。

富途表示，受有效市場拓展策略帶動，期內新增有資產客戶4.0萬名，按年增加153%，期末有資產客戶數達23.9萬名，較去年同期增長60.4%；儘管期內資本市場走勢反覆，富途期末客戶資產較去年同期仍然錄得上升58.8%增長，達988億元；期內客戶留存率為98.1%。

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