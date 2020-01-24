南方東英繼去年9月發行納指100指數反向2倍FTF（7568），將於明日發行納指100指數正向2倍ETF（7266）。產品主要通過投資E-Mini NASDAQ 100期貨來提供納指每日表現兩倍的回報（扣除費用及開支前），上市前獲500萬美元初始投資。

南方東英董事總經理、銷售及產品策略部主管和弦指，產品追蹤24小時交易的納指100指數，並非納指本身。因為美股目前主要由消息驅動，例如特朗普在美股開市前發出貿易戰相關消息，並未在當日美股反映，因此亞洲交易時段的投資者，可在當晚美股開市判斷當日走勢，作先行部署。

南方東英銷售及產品策略部副總裁、首席ETF策略師李雪恒表示，推出納指產品是因為波幅較大，目前投資氣氛好轉，投資者借正向ETF作短期投機。長期定期買入股票的投資者，不希望在熊市低價沽出持股，可以反向產品對沖下跌。不過他提醒，因為產品只是追蹤單日波幅，在波動市況下，長期持有會與目標資產價格出現差距，或出現虧損。

新冠肺炎疫情在美國尚未完結，不過美股科技股反彈力度強勁，上周一度收復疫情爆發以來，最多下跌三成的跌幅。南方東英量化基金經理張國彥表示，雖然疫情尚未完結，但現價已經反映疫情的影響，預期美股後市不會出現單邊牛市或熊市，而將會是大型波動的牛皮上落市。

張國彥指出，微軟、facebook等科技股等疫情受惠股早前之所以下跌，是因為早前股市大幅下跌，美元流動性不足，令投資者難以沽出中小型股票，所以改為大幅沽出流動性較佳的科技股龍頭，因此納指及後的反彈幅度較快。

和弦亦表示，目前股市與基本面未必有直接關係，市場已經消化疫情銷息，因此疫情數字下跌，或經濟數字好過預期，已經可以觸發市場反轉，因此她建議投資者應留意市場預期，以及實際表現是否符合預期。

上月原油價格以負油價結算，三星原油ETF（3175）曾單日下跌近半，問及會否有機會跌至零甚至倒賠，李雪恒指納指ETF以現金交收，而非實物交收，因此不會出現負價格。張國彥補充，若納指100期貨指數的單日上升或下跌波幅超過50%的極端情况，該兩隻ETF價格可以跌至零，不過自1985年以來，納指單日最大升跌幅是18.77%和15.08%。