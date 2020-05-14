高銀集團發聲明指，有關《蘋果日報》今日刊登有關中國建築（3311）旗下全資附屬機構中國建築基礎工程入稟向公司主席潘蘇通私人持有的何文田站一期項目發展方、高鉎投資追討952.83萬元工程費、相關利息及其他開支一事澄清，指有關工程款支票未能兌現一事並不正確，而是當中涉及商業及工程糾紛，在中國建築工程呈交銀行前高銀已主動要求銀行停止支付該支票，並已就有關商業及工程糾紛委託律師展開法律行動。

高銀強調，對於何文田站物業項目第一期的工程項目，集團已有充足的資金安排，完全不存在資金問題。

集團指，自2016年12月投得何文田站物業項目第一期的發展權後，一直按既定時間表負責發展項目。報導中提到「翻查資料，潘蘇通、高銀金融及華融金控（993）於2016年合作投得何文田站1期地皮，隨後潘蘇通購入項目所有權益。記者現場所見，地基上蓋仍未見有大動作，「曬太陽」至今」的指控毫無根據。

至於，由於何文田站的監測點檢測到沉降達到預設的停工指標，有關工地內的地基工程已由2019年9月開始暫停。集團已委任註冊建築專業人士提供有效控制及緩減沉降的施工方法，當中排水系統及鑽探孔的回填工程亦已於4月底經屋宇署審批，預計有關工程需時約一個半月。集團會繼續密切監察相關措施的成效及確保工程符合有關規定，並確保不會影響公眾安全，又期望地基工程可以通過相關部門的審批及核准，盡快全面恢復施工。

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