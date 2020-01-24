恒指收市跌350點 成交近一個月最多 貿易股下跌
文章日期：2020年5月14日 16:37
憂慮中美關係緊張加劇，恒指今早低開142點後，不久跌幅即擴大至390點或1.61%，見全日低位，雖然午市跌幅一度收窄，但最終收市仍要跌350點或1.45%，報23829點，失守10天線(24133.21點)、20天線(24127.28點)、50天線(24064.22點)。國指跌148點或1.51%，報9687點。
跌市成交增，全日成交金額1186億元，較上日增加14.6%，是2020年4月17日1379.11億元成交後最多，同時，北水買港股亦增加，達40.8億元，是3月25日以來最多。
成交增加的股份當中，包括昨日公布業績的騰訊（0700），成交增至143億元，收報430.6元，升0.23%，是港股成交最多的股份，同時亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點。
受中美前景憂慮影響，貿易股普遍下跌，申洲國際（2313）跌4.64%，收報88.4元，是跌幅最大的藍籌；其他貿易股方面，萬洲（0288）跌1.66%，收報7.12元；創科實業（0669）跌2.97%，收報63.8元；舜宇（2382）跌0.92%，收報118.7元。只有於明日公布業績的瑞聲（2018）逆市升0.75%，收報40.05元。
長建（1038）升1.51%，收報47元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌2.04%，收報67.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。
匯控（0005）遭標普下調評級，收市跌1.8%，收報38.2元。
大酒店（0045）中午公布季度數據，半島酒店出租率為14%，較2019年首季7成出租率跌56個百分點。大酒店收市報6.75元，跌3.29%。
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