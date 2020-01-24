憂慮中美關係緊張加劇，恒指今早低開142點後，不久跌幅即擴大至390點或1.61%，見全日低位，雖然午市跌幅一度收窄，但最終收市仍要跌350點或1.45%，報23829點，失守10天線(24133.21點)、20天線(24127.28點)、50天線(24064.22點)。國指跌148點或1.51%，報9687點。

跌市成交增，全日成交金額1186億元，較上日增加14.6%，是2020年4月17日1379.11億元成交後最多，同時，北水買港股亦增加，達40.8億元，是3月25日以來最多。

成交增加的股份當中，包括昨日公布業績的騰訊（0700），成交增至143億元，收報430.6元，升0.23%，是港股成交最多的股份，同時亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點。

受中美前景憂慮影響，貿易股普遍下跌，申洲國際（2313）跌4.64%，收報88.4元，是跌幅最大的藍籌；其他貿易股方面，萬洲（0288）跌1.66%，收報7.12元；創科實業（0669）跌2.97%，收報63.8元；舜宇（2382）跌0.92%，收報118.7元。只有於明日公布業績的瑞聲（2018）逆市升0.75%，收報40.05元。

長建（1038）升1.51%，收報47元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌2.04%，收報67.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。

匯控（0005）遭標普下調評級，收市跌1.8%，收報38.2元。

大酒店（0045）中午公布季度數據，半島酒店出租率為14%，較2019年首季7成出租率跌56個百分點。大酒店收市報6.75元，跌3.29%。

其他報道

【有片：埋身擊】避險情緒升溫 日圓交叉盤受壓

李澤鉅：有飛機租賃客戶要求延長租期

李澤鉅：長實負債率低 擬把握本地或海外機會

傳媒寒冬 有線電視要求員工6至11月每月放2日無薪假

A股低開低收 滬指跌0.96%

普信普樂維：看好高收益債券前景

標普降匯控評級至「A-/A-2」稱不配獲最高信用評估

【有片：選股王】全球採取超寬鬆貨幣政策 留意黃金相關資產

恒指半日跌267點 24000點失守 騰訊逆市升1.6%

半島首季出租率14% 大酒店︰關注夏季社會動盪加劇

李澤鉅：長生科不抺殺分拆黑色素瘤疫苗上市的可能