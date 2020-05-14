近數年長實（1113）發展飛機租賃業務，集團主席李澤鉅在股東會上說，集團有一半的業務為經營內陸線及短程線的窄體機為主，不受封關影響，經營情況比闊體機為佳，並且簽長約及如常交租。另一半客戶查詢能否延長租期捱過難關，因此有其中一半租約或要重組。

至於該集團去年尾才進軍的Greene King酒吧業務，他認為這屬於地產業務，資產不會流走，相信疫情過後，酒吧及啤酒銷售會很快恢復，同時當地絕大部份員工實行時薪制，加上英國政府提供補助，已經減輕負擔。他又補充，集團會交由各分公司主管決定，去申請抗疫基金補助。

李澤鉅又談到，他和父親頻頻增持長實，反映對集團的信心，但是不能預告將來還會否繼續增持股份。在派息方面，集團在發展中不忘穩健，因此在考慮到及平衡盈利增長、信貸評級等因素下，維持派息。他和父親亦有信心，長實可以做得更好，有餘力向前發展。

他期望明年能夠恢復過往會議面對股東的安排，今年會用網上直播會議省下的錢用作支持抗疫。雖然他在會上沒有回應股東建議日後再舉行視像會議時派發現金券的要求，但是臨尾他還是祝願各位出席者身體健康。

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