長江實業（1113）主席李澤鉅在今午舉行的股東周年大會上表示，受到新冠肺炎疫情影響，集團包括酒店、飛機租賃及酒吧等業務均受到影響，但是均證明屬優質資產，加上本身財務非常穩健，負債率亦處於低的個位數字，並形容公司是「世界上最㩒捱嘅企業之一」，相信疫情過後，世界經濟復蘇，這些受影響的資產可以很快恢復過來。同時有危亦有機，由於集團現金充足，因此有機會來到時，可以把握本地或海外的機會。

李澤鉅認為，經濟復蘇與否，視乎疫情何時結束及何時開發到疫苗而定。他指出，以收租業務而言，旗下民生商場佔比較較大，市民多數需要光顧超市購物及到快餐店進餐，銷售防疫、衛生及健康食品的商店，生意不跌反升，亦有些商店轉型較快而業務不受影響，但是亦有些生意受壓，因此要顧及到不同商場、不同行業及不同地區，去度身定造計劃。他說：「（在減租方面）不會一刀切，會逐一視乎個案去處理」。另因為集團對收租物業的估值較同業保守，未有在升市時全數將估值收益入賬，因此當投資物業估值在當前下跌之際，令長實所受壓力不大。

在酒店經營方面，李澤鉅指出，集團旗下酒店有較大比重以長租客作為對象，面對壓力不及以日租或短租客為重點的酒店為大，但是他相信，如短期內內地、台灣及澳門可以入境，將有助日租或短租客的酒店業務恢復。

在售樓業務方面，他強調長實仍然會沿貫其貨如輪轉的策略，在日出康城第8期Sea to Sky推盤方面，集團已取得售樓同意書、製作好售樓書及定價，現時正待港鐵（0066）過目後沒有問題，便會貼市供應予買家，定價不會因為疫情而受影響。

記者：陳偉燊

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