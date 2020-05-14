標普公布，將匯控（0005）的股票評級下調至「A-/A-2」，前景穩定。又指，匯控不配擁有全球最大銀行中最高的信用評估。

標普認為，匯控無法避免因採取措施遏制COVID-19擴散而引發的全球經濟下滑，加上低於預期的利率環境將加劇信貸費用增加帶來的收入下降。基於盈利前景疲弱和廣泛的重組，將其評級從「A/A-1」下降至「A-/A-2」，並將主要在歐洲和北美的主要運營子公司，發行人信用評級從「AA-/A-1+」降低到「A+/A-1」。

由於預計即使在其幾個主要地區的經濟風險有所上升，匯豐的資產負債表也相對強勁，風險敞口也可能保持彈性，認為匯控的前景「穩定」。

標普指，由於匯控盈利前景將在較長時期內保持疲弱，加上廣泛的重組，因而得出結論，認為匯控不配(no longer deserves)在全球最大銀行中獲得最高的信用評估(highest credit assessment)。

標普指，如果對匯控的三個主要地區，即香港，英國和美國的經濟風險看法減弱，以致於匯控在2020年和2021年的信貸損失比目前的預期嚴重得多，將降低評級。同時，疫情使盈利前景黯淡，預計不會提高評級，除非匯控能夠展示出重建收益的清晰路徑，同時又保持穩健的資產負債表指標，才可以考慮提高評級。

其他報道

【有片：選股王】全球採取超寬鬆貨幣政策 留意黃金相關資產

恒指半日跌267點 24000點失守 騰訊逆市升1.6%

半島首季出租率14% 大酒店︰關注夏季社會動盪加劇

李澤鉅：長生科不抺殺分拆黑色素瘤疫苗上市的可能

1個月HIBOR跌第4日 港元高見7.7503

滬深兩市半日低收 上證跌0.47%

中芯國際曾升一成 市值挑戰千億元

騰訊首季純利勝預期 瑞信、花旗上調其目標價

梅努欽：若經濟安全重啟 明年經濟很不錯

沛嘉醫療超購1183倍 一手中籤率8.5%

恒指低開142點 騰訊升3.3%

三大指數低開 滬指跌0.38%

港股ADR跌10點 騰訊ADR升4.3% 美期、亞股下跌

建業新生活IPO超購141倍 6.85元定價

金斯瑞：傳奇生物將在納斯達克全球市場單獨上市

鮑威爾警告美國經濟面臨空前風險 道指挫516點