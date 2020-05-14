恒指跌267點，收報23912點，成交金額683億元。聯儲局主席鮑威爾警告經濟有重大下行風險，加上多位傳奇基金經理認為美股估值過高，甚至是99年科網泡沫以來最嚴重，美股下跌道指跌逾500點。亞洲股市全面下跌，就算是績優的騰訊（0700）也僅升1.6%，與隔晚外圍升逾4%相差很遠。

走勢上，恒指仍然在窄幅區間內，強勢股仍是反覆有炒作，但港資股、中資金融股、汽車內房等股份出現進一步轉弱之勢，始終這些都是重磅股份，而強勢股市值普遍不高，也不是指數成份股，指數進一步向下、甚至失守區間下限的可能性正在上升。

今早表現突出的有中芯（0981）、金蝶（0268）、醫療設備股等。中芯首季純利升4倍兼創季度業績新高，股價升9%創04年以來最高，但仍未回到當年的招股價。中芯是中美冷戰的得益者，估計來自華為的訂單會增加。但這個故事都廣為市場所知，同時華為出貨量也不好，收入僅升1.4%，現在入市風險較高。

短線可以看看黃金相關資產。金價在1700美元水平已徘徊多時，保歷加通道不斷收窄，快將整固完成決定方向。筆者原以為美國暴力印鈔救市會令美元展跌浪，但在疫情下全球都是如此，中國首4月新增貸款9萬億元，社融14.2萬億元，與美國不遑多釀。全球都採取超寬鬆貨幣政策，除新興市場外，已發展國家匯率都是窄幅上落。美元弱勢利好金價，但美元不跌，金價仍有力在流動性泛濫下再上，金價、金礦股都可留意，但筆者較傾向以黃金ETF作為入市工具。

張兆聰

明報首席評論員

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