美股重挫，拖累恒指今早低開142點，最多挫390點，雖然美國財長梅努欽唱好明年經濟，不過，市場正預期美國將進入負利率，加上對中美關係前景的憂慮，大市半日失守24000點關。

恒指半日跌267點或1.11%，報23912點，失守10天線(24141.53點)、20天線(24131.44點)、50天線(24065.88點)。半日大市成交金額683億元；國指跌118點或1.21%，報9716點。

騰訊（0700）績後造好，升1.63%，收報436.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻46點。半日僅三隻藍籌上升，另外兩隻為瑞聲（2018）升0.75%，收報40.05元、長建（1038）升0.32%，收報46.45元。

47隻藍籌下跌，申洲國際（2313）跌3.56%，收報89.4元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.97%，收報67.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低47點。

中芯國際（0981）首季純利勝市場預期，股價最多升一成，高位見18.94元，創逾15年高位，半日報18.76元，升9.18%。

昨日公布啟德地流標，地產股向下，恒地（0012）跌1.81%，收報29.9元；新地（0016）跌1.53%，收報96.45元；新世界發展（0017）跌1.32%，收報8.94元；長實集團（1113）跌2.09%，收報46.9元；信置（0083）跌2.6%，收報10.48元。

人行今早未有公布MLF操作，內銀股方面，工行（1398）跌1.38%，收報5.02元；建行（0939）跌0.98%，收報6.09元；交行（3328）跌1.24%，收報4.76元；中行（3988）跌1.03%，收報2.87元。

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