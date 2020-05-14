新冠疫情重創酒店行業，經營半島酒店的大酒店（0045）公布，今年上半年本港半島酒店的第一季平均可出租客房收入跌至616元、平均房租為4395元，分別較2019年首季跌85.2%及26.6%，首季本港半島酒店的出租率為14%，較2019年首季7成出租率跌56個百分點。

集團認為，預期酒店業在今年夏季以至下半年仍會面對具大的挑戰，正積極為旗下仍暫時關閉的酒店和物業，籌劃復蘇的策略。疫情在未來數月内可受控抱有希望，並期望貿易戰的影響也會慢慢減退。但仍然關注香港的政局，以及在2020年夏季可能持續出現更加劇烈的社會動盪。

主席米高嘉道理指出指，新冠肺炎於今年首季在全球造成巨大的影響，位於紐約、芝加哥、巴黎、東京、曼谷、馬尼拉的半島酒店也需要暫時關閉。香港、北京、上海以及比華利山半島酒店則繼續營業，只是減少了營運的規模，而部分設施也需要暫時關閉。關閉該等酒店的措施預料將延續至今年的5月份和6月份。而泰國鄉村俱樂部和鶉園高爾夫球會也暫停開放，只有高爾夫球場的部分於近日才恢復有限度的營運。

米高嘉道理指出，儘管本港的高端零售市場租金仍面臨壓力，但集團的辦公室及豪華住宅的租賃業務仍然穩定。在疫情危機下，仍然能保持較低的債務水平和穩健的流動資金。

米高嘉道理指出，大酒店於2月發盈警，鑒於現時情況，若沒有出現任何重大的變化，預期該等負面的影響在可見的將來仍然會持續。現時以保障員工的工作及生計為首要目標，也同時盡力控制成本，在仍有營運的單位内也會確保員工和客人的安全。

記者：方楚茵

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