恒指今早低開142點或0.59%，報24038點，成交金額66億元；國指今早低開52點或0.54%，報9783點。

績佳的騰訊（0700）升3.35%，報444元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻96點。友邦（1299）跌2.63%，報66.75元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。

彭博引述匯控（0005）的文件顯示，在3月份由於黃金市場混亂，導致黃金在倫敦和紐約兩間主要交易中心出現巨大差價，令該行一日內虧損約2億美元。匯控拒絕向彭博置評。開市跌1.03%，報38.5元。

中芯國際（0981）首季純利按年大升4.2倍至6416.4萬美元（約5億港元），較市場預期的4396萬美元為佳，但較去年第四季少27.7%。開市報17.9元，升4.1%。

新秀麗（1910）開市報6.7元，跌0.59%。今日將公布業績，瑞聲（2018）開市報39.2元，跌1.38%。明日接力。

銀娛（0027）首季錄得淨收益為51億元，經調整EBITDA為2.83億元，好過預期的2.25億元，分別錄得按年跌60.7%及92.9%。開市跌0.76%，報52元。

德昌電機（0179）公布今年3月底止全年業績，因一次過商譽及其他無形資產減值近7.96億美元，拖累年內由盈轉虧，蝕4.94億美元。開市報12.14元，無升跌。

金斯瑞（1548）公布，就早前宣布分拆傳奇生物到美國上市一事，向美國證券交易委員會提交文件，預計其ADR將在納斯達克全球市場上市。開市報15.04元，跌2.9%。

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